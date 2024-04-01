Для пересдачи одного ЕГЭ добавят два резервных дня

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Для пересдачи ЕГЭ по одному из предметов по выбору до конца приемной кампании в вузы в 2024 году будут добавлены два резервных дня, сообщил в Совете Федерации глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В первую очередь здесь был важен вопрос с расписанием, с пониманием, что субъекты имеют средства, возможности и инфраструктуру для проведения дополнительного дня экзамена. Мы вначале думали один день, но регионы к нам вышли с предложением, что, все-таки, один день сдавать все предметы будет сложно, будет путаница, технически обработать будет сложно. Мы пришли к выводу, что будут дополнительно два резервных дня добавлены", - сказал он.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали о том, что ведомство планирует предоставить возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ в год сдачи, начиная с основного периода проведения экзамена, который стартует 23 мая.

6 марта Музаев говорил, что возможность пересдачи одного из ЕГЭ по выбору может появиться уже в июне этого года. Он также сказал, что первый результат выпускника будет аннулироваться, то есть выбирать лучший результат за экзамен возможности не будет.

Разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов до завершения приемной кампании предложил в послании президент Владимир Путин.