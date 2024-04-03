Пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору в 2024 году можно будет 4 и 5 июля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы в 2024 году можно будет 4 и 5 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"4,5 июля - это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята волнуются, все бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно - (это - ИФ) может поставить крест на его судьбе, на его карьере. Поэтому, важнейшее решение", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме в среду.

Он подчеркнул, что никаких законодательных изменений не потребуется. У Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для регулирования данной возможности своими нормативными актами.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что ведомство планирует предоставить возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ в год сдачи, начиная с основного периода проведения экзамена, который стартует 23 мая.

6 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору может появиться уже в июне этого года. Он также сказал, что первый результат выпускника будет аннулироваться, то есть выбирать лучший результат за экзамен возможности не будет.

Выступая с посланием Федеральному собранию в конце февраля, президент РФ Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приемной кампании в вузы.