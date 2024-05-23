Военный суд признал законным арест главного кадровика Минобороны Кузнецова

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд отклонил жалобу на арест начальника Главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, передал корреспондент "Интерфакса".

"Апелляционную жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда от 13 мая 2024 года оставить без удовлетворения", - говорится в решении апелляционного суда.

При этом суд внес незначительные изменение в постановление в части уточнения сроков ареста Кузнецова. Находиться в СИЗО он будет до 12 июля.

Защита просила апелляционный суд отменить постановление об аресте Кузнецова и избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий. Кузнецов поддержал адвоката, указав на то, что он длительное время работал без отпусков и без выходных, в связи с чем имеет проблемы со здоровьем и нуждается в медицинской помощи.

Следователь и адвокат в суде попросили суд отклонить жалобу защиты.

Кузнецову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он находится под стражей в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, Кузнецов в 2021-2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от бизнесмена Левы Мартиросяна в виде имущества за совершение действий и общее покровительство в пользу взяткодателя.

По данным газеты "Коммерсантъ", в деле идет речь о получении Кузнецовым взятки от Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг - за это, как считает следствие, бизнесмен приобрел и оформил на супругу военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м. Сумму взятки, как отмечалось, следствие оценивает в 30,5 млн руб.

Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров министерства в мае 2023 года указом президента РФ.

Предполагаемый взяткодатель Мартиросян также арестован.