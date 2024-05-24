Суд 17 июня рассмотрит апелляцию Блиновской на доначисление ей более 1 млрд рублей налогов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 17 июня рассмотрение жалобы блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской на решение об отказе признать недействительным решение инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Москве доначислить ей 1,1 млрд рублей налогов.

Как следует из картотеки суда, Блиновская оспаривает решение Арбитражного суда Москвы, который 2 апреля отказал ей в незаконности доначисления 1,1 млрд рублей налоговых платежей.

В материалах дела говорится, что ИФНС вместе с сотрудниками правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением ИФНС, Блиновская 26 декабря 2023 года обратилась в суд с иском. Суд 2 апреля его отклонил.

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов. По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла мужа и неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО, ее муж - под домашним арестом.