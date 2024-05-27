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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Песков заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с РФ

Альянс повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз, отметил представитель Кремля

Песков заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с РФ
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заигрывается в военной риторике и повышает градус эскалации призывами разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков; он также отметил, что альянс уже находится в прямой конфронтации с РФ.

"НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в военный экстаз", - сказал он в интервью "Известиям", комментируя соответствующее заявление Столтенберга.

В миреСтолтенберг призвал разрешить Украине использовать иностранные вооружения для ударов по РФЧитать подробнее

Песков при этом отметил, что слова Столтенберга не могут быть отражением его личной точки зрения, так как он является генсеком НАТО.

По словам представителя Кремля, "наши военные тоже знают, что делать, они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все угрозы".

Комментируя слова журналиста о том, что альянс уже приближается к прямой конфронтации с Россией, Песков заявил: "Они не близятся, они в ней находятся".

Столтенберг ранее призвал союзников по альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России.

"Союзникам по НАТО пришло время рассмотреть вопрос о том, не следует ли им отменить некоторые из введенных ими ограничений на использование оружия, которое они передали Украине", - заявил он в интервью британскому журналу The Economist.

Йенс Столтенберг НАТО Дмитрий Песков Украина
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