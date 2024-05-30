Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга приняло постановление, которым назначило выборы губернатора города на Единый день голосования 8 сентября.

За постановление проголосовали 47 депутатов.

27 мая действующий губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что намерен пойти на перевыборы от "Единой России". В пресс-службе партии "Интерфаксу" сообщили, что по состоянию на 27 мая Беглов являлся сторонником, но не членом партии.

Пост губернатора Беглов занимает с 2019 года, тогда он избрался в качестве самовыдвиженца и получил более 64% голосов при явке порядка 30%.

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова на предыдущих выборах набрала 16,8% голосов, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - порядка 16% голосов.