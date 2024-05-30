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В Тульской области досрочные выборы губернатора пройдут 8 сентября

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Тульской областной думы назначили на 8 сентября досрочные выборы губернатора, сообщили "Интерфаксу" в секретариате облдумы.

Как говорили ранее в облизбиркоме, в соответствии с региональным законом "О выборах губернатора Тульской области" в случае досрочного прекращения полномочий губернатора облдума назначает досрочные выборы главы региона. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, т.е. выборы должны быть назначены не ранее 30 мая и не позднее 9 июня 2024 года, отмечали в региональном избиркоме.

Губернатором Тульской области может быть избран гражданин России, достигший на день голосования возраста 30 лет.

Руководивший Тульской областью с февраля 2016 года Алексей Дюмин в середине мая 2024 года был назначен помощником президента России. Врио главы региона был назначен первый вице-губернатор Дмитрий Миляев.

Алексей Дюмин Тульская областная дума Дмитрий Миляев Тульская область
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