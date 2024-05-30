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Назначена дата выборов вологодского и калининградского губернаторов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Заксобрания Вологодской и Калининградской областей назначили выборы губернаторов своих регионов на 8 сентября 2024 года, в Единый день голосования.

"Днем голосования на выборах губернатора является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий губернатора области. С учетом требования законодательства предлагается назначить выборы на 8 сентября", - сказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека парламента Вологодской области Лариса Кожевина.

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов ранее заявил, что намерен выдвинуться на выборы от "Единая Россия". В должности врио он работает с 31 октября 2023 года. Его предшественник Олег Кувшинников стал сенатором.

Антон Алиханов, руководивший Калининградской областью с 2017 года, в середине мая 2024 года возглавил Минпромторг. Врио губернатора Калининградской области был назначен Алексей Беспрозванных, ранее занимавший пост заместителя главы Минпромторга. Кандидатура Беспрозванных на губернаторский пост наряду с кандидатурой депутата парламента региона Нины Федоровой вынесена на праймериз региональным отделением "Единой России".

Георгий Филимонов Калининградская область Алексей Беспрозванных Вологодская область
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