Путин пожелал астраханскому губернатору успехов на предстоящих выборах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пожелал губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину успехов на предстоящих выборах и отметил его эффективную работу в последние годы.

"Действительно, за пять лет вы, в общем, показали эффективность работы в достаточно сложном регионе, но очень важном для нас", - сказал Путин в ходе встречи с Бабушкиным.

Бабушкин обратился к главе государства с просьбой поддержать его выдвижение на новый срок. В ответ Путин пожелал ему успехов.

"В целом, Игорь Юрьевич, у вас все получается. Все никогда, наверное, не получается, но основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно. Желаю вам успехов", - сказал президент.

"Конечно, нужно выйти к людям, и в ходе предварительной избирательной кампании, перед голосованием по соответствующим кандидатурам нужно получить их оценки и их наказы, их мнение о том, что нужно сделать для развития Астрахани и Астраханской области в ближайшее время. Желаю вам успехов", - добавил он.