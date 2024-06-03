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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Курс песо упал до минимума с ноября на итогах президентских выборов в Мексике

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мексиканский песо опустился до самой низкой отметки с ноября 2023 года на итогах президентских выборов.

Курс превысил отметку 17,5 песо за $1 в ходе торгов в понедельник.

Кандидат от правящей партии "Движение национального возрождения" ("Морена") Клаудиа Шейнбаум станет первой женщиной-президентом Мексики, по предварительным результатам.

Победа Шейнбаум была ожидаемой, но доминирование ее партии в верхней и нижней палатах вызвало обеспокоенность рынков относительно потенциальной способности властей принимать назревшие конституционные изменения и проводить спорные реформы, пишет Trading Economics. Шейнбаум может продолжить политику действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, направленную на усиление влияния партии на судебную систему, сокращение государственного финансирования и ослабление борьбы с наркокартелями.

По данным избирательных органов, Шейнбаум получает около 58-61% голосов, кандидат от оппозиционного правоцентристского блока "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес набирает около 26-29%, а кандидат от "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес - около 10%. По словам Шейнбаум, оба соперника позвонили ей и признали поражение.

Президента Мексики избирают сроком на шесть лет. Инаугурация состоится через четыре месяца после выборов, президент приступит к выполнению обязанностей 1 октября.

Мексика
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