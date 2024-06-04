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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Германские банки аккумулировали средства для выплаты гарантий РусХимАльянсу за Linde

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Германские банки аккумулировали финансовые активы под выплату гарантий "РусХимАльянсу" за инжинирингового подрядчика Linde, который свернул работы в России из-за санкций.

ЭкономикаСуд смягчил обеспечительные меры в деле по иску "РусХимАльянса" к UniCreditЧитать подробнее

"РусХимАльянс", (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") и Linde в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года заявила о приостановке работ в связи с санкциями Евросоюза. Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку якобы платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции.

"РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

Из документов суда стало известно, что Deutsche Bank заблокировал на своих счетах средства в пределах суммы иска - 239 млн евро.

UniCredit передал в залог облигации ОФЗ на сумму свыше 50 млрд рублей.

В отношении Commerzbank в опубликованном 4 июня определении суда сообщается, что АО "Райффайзенбанк" исполнил в полном объеме требования исполнительного листа, арестовав денежные средства АО "Коммерцбанк (Евразия)", находящиеся на счете в объеме, установленном обеспечительными мерами - в пределах суммы 94,92 млн евро.

Решений по обеспечительным мерам в отношении двух земельных банков из ФРГ пока не принималось. Аккредитация представительства Bayern LB в России прекращена два года назад, представительство LBBW сохраняет статус действующего.

Первым в серии пяти исков банкам-гарантам стало удовлетворение иска РХА к Deutsche Bank. Российский суд признал подсудность этого дела в связи с тем, что спор возник в связи с отказом ответчика от исполнения обязательств со ссылкой на санкции ЕС, что, по мнению суда, создает российской стороне препятствия в доступе к правосудию. Доводы банка о санкционном запрете платить по гарантиям суд отверг, "поскольку такие санкции противоречат основам правопорядка РФ и не могут быть применены на ее территории".

Банки пытались запретить продолжать российские процессы через британский суд, однако российский суд решил продолжить рассмотрение исков.

Судебные заседания по искам к другим банкам пройдут в середине июня - начале июля.

Commerzbank Deutsche Bank Linde UniCredit РусХимАльянс
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