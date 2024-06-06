Над Крымом за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских дронов

Над Ростовской областью сбита противокорабельная ракета "Нептун"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили и перехватили 13 беспилотников над Крымом, а также одну противокорабельную ракету "Нептун" над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских БПЛА над территорией республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета "Нептун" над территорией Ростовской области", - сказали в военном ведомстве.