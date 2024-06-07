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Путин заявил, что Россия не была инициатором эскалации ядерной риторики

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия не начинала риторики о ядерной эскалации, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

"По поводу ядерной эскалации... мы никогда не начинали этой риторики", - сказал он.

Он заметил, что бывший премьер-министр Великобритании при вступлении в должность "сказала, что готова нажать ядерную кнопку".

"Мы так не говорили никогда. С этого все началось. Мы просто ответили, что надо к этому относиться посерьезнее", - заявил Путин.

"Сразу начали говорить, что мы бряцаем ядерным оружием. Мы не бряцаем", - подчеркнул он.

5 июня на встрече с руководителями иностранных информагентств Путин заявил, что Россия, согласно ядерной доктрине, может использовать все средства, если будут угрожать суверенитету и целостности страны.

"Наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует, - сказал он тогда. - Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства".

Владимир Путин Великобритания
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