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СКР предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом заражении ботулизмом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Трем фигурантам уголовного дела о массовом заражении ботулизмом клиентов службы доставки продуктов предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в СКР, гендиректору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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"Шин также обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - добавили в СКР.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани.

Следственный комитет расследует уголовное дело, в рамках которого задержаны трое указанных выше подозреваемых.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

В Роспотребнадзоре сообщили, что установлены все девять хозяйствующих субъектов, осуществлявших производство и реализацию продукции с использованием фасоли, произведенной с нарушениями установленных требований, включая ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), из которых шесть изначально не уведомляли о начале своей деятельности.

"Работа всех выявленных объектов Роспотребнадзором приостановлена", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что предприятие, изготавливающее полуфабрикат для салатов, расположено в промышленной зоне, рядом со свалками отходов, в антисанитарных условиях.

СКР Следственный комитет РФ
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