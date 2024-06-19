Роспотребнадзор нашел в ходе обзвона более 70 заразившихся ботулизмом в Москве
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в Москве в ходе обзвона более тысячи человек выявил 76 пострадавших с ботулизмом, пять из них госпитализированы, сообщили в региональном управлении ведомства.
"Специалистами управления проведен обзвон и опрос 1 034 человек, при котором активно выявлены 76 с симптомами разной степени проявления, из них пять человек госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под меднаблюдение. По четырем адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований", - сообщается в среду на сайте ведомства.
Отмечается, что в ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Изъята и не допущена к реализации пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 60 тонн.
Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, заболевшие выявлены в Подмосковье, в Нижегородской области и в Казани.
По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио. Поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны трое подозреваемых, позже был задержан еще один фигурант дела.
Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.
Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента употребления некачественной пищи.