Роспотребнадзор нашел в ходе обзвона более 70 заразившихся ботулизмом в Москве

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в Москве в ходе обзвона более тысячи человек выявил 76 пострадавших с ботулизмом, пять из них госпитализированы, сообщили в региональном управлении ведомства.

"Специалистами управления проведен обзвон и опрос 1 034 человек, при котором активно выявлены 76 с симптомами разной степени проявления, из них пять человек госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под меднаблюдение. По четырем адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований", - сообщается в среду на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Изъята и не допущена к реализации пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 60 тонн.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, заболевшие выявлены в Подмосковье, в Нижегородской области и в Казани.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио. Поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны трое подозреваемых, позже был задержан еще один фигурант дела.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.