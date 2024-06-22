Суд отправил под домашний арест бывшего первого замдиректора "ФосАгро" Новицкого

Евгений Новицкий Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя генерального директора "ФосАгро" Евгения Новицкого по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Новицкого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 августа 2024 года", - сообщили в пресс-службе суда в субботу.

По данным пресс-службы, Новицкому предъявлено обвинение по шести эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Аналогичная мера пресечения была избрана другой фигурантке дела - Ольге Илларионовой. Еще один фигурант - подмосковный бизнесмен Олег Мезенцев - был заключен в СИЗО. Им предъявлено такое же, как и Новицкому, обвинение.

Уголовное дело связано с хищениями денежных средств негосударственного пенсионного фонда "Урал ФД".

По данным суда, согласно фабуле дела, "Новицкий и иные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с другими лицами, имея корыстный умысел на хищение денежных средств АО "НПФ "Урал ФД", разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях".

Судебное заседание по избранию меры пресечения Новицкому состоялось в пятницу.

О задержании Новицкого стало известно накануне.

В 1995-2005 годах Новицкий работал в АФК "Система", был ее миноритарным акционером. До января 2005 года занимал пост президента корпорации, до февраля 2006 года - председателя совета директоров АФК, до 2013 г. был членом совета. Владел рядом негосударственных пенсионных фондов.

Источник, знакомый с Новицким, сказал, что после введения в его отношении блокирующих санкций США в июне 2022 года Новицкий ушел с должности первого заместителя генерального директора "ФосАгро" и сосредоточился на личных проектах.

В "ФосАгро" "Интерфаксу" подтвердили информацию о том, что Новицкий работал в должности первого заместителя генерального директора компании с апреля 2019 года по июнь 2022 года.

По данным источника, сумма ущерба по уголовному делу в отношении Новицкого составляет не менее нескольких сотен миллионов рублей.