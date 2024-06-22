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Объем заблокированной из-за санкций в отношении Мосбиржи валюты незначителен

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские брокеры держали небольшой объем долларов США, евро и гонконгских долларов на счетах в Национальном клиринговом центре (НКЦ, входит в группу "Московской биржи"), поэтому после введения американских санкций оказался заблокированным незначительный объем валюты, рассказали представители профучастников в ходе конференции Smart-Lab.

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OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. OFAC также выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа.

Мосбиржа в минувшую пятницу сообщила, что НКЦ до 28 июня проведет конвертацию клиентских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, в рубли.

Часть валюты после введения американских санкций оказалась заблокирована, для ее получения участники торгов должны обратиться в OFAC в рамках выданной лицензии, поясняли в пресс-службе Мосбиржи.

"В OFAC могут обратиться только неподсанкционные брокеры. Мы этого делать не собираемся в силу того, что по долларам и евро расчеты вот-вот произойдут. По гонконгскому доллару вопрос нескольких дней. Больше в общем-то ничего не зависло", - сообщил президент-председатель правления "Финама" Владислав Кочетков.

По его словам, "Финам" в НКЦ держал "необходимый минимум". "Нашей собственной валюты не зависло вообще, клиентской валюты зависло чуть-чуть: 40 млн долларов гонконгских и несколько миллионов американских. И в масштабах "Финама", и в масштабах рынка суммы очень небольшие, по ним расчеты скоро пройдут", - отметил Кочетков.

"Мы тоже держали совсем минимальные остатки только под расчеты в НКЦ. Я напомню, что мы вводили комиссии для клиентов за хранение недружественных валют, как раз вот этих трех валют, которые сейчас в той или иной мере зависли. Вводили их давно, именно с той целью, чтобы клиенты не держали остатки на брокерских счетах", - сказал руководитель департамента интернет-брокера "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов.

Очень большой процент клиентов сократили свои остатки с тех пор, как эти комиссии были введены, отметил он. "У нас как у брокера тоже какие-то минимальные совсем цифры, еще меньше, чем Владислав (Кочетков - ИФ) озвучил, зависли в НКЦ", - добавил он.

"У нас клиентская валюта практически вся во внешнем периметре. И сейчас, например, для нас стоит вопрос - а как ее из внешнего периметра обратно отконвертировать в рубль. Над этим мы работаем", - рассказала операционный директор "Цифра брокера" Галина Карякина.

Ранее "Цифра брокер" сообщал своим клиентам, что может быть заблокировано порядка 5%.

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