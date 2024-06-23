РСТ рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан в ближайшие дни

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Российском союзе туриндустрии (РСТ) в связи с событиями в Дагестане рекомендовали туристам временно воздержаться от поездок в регион, а тем, кто уже находится в республике, соблюдать меры предосторожности.

"Российский союз туриндустрии призывает туристов, находящихся в городе, оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей", - говорится в сообщении объединения.

"Учитывая введенный местными властями режим КТО, РСТ также рекомендует воздержаться от поездок в ближайшие дни в регион до стабилизации ситуации. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - добавили в РСТ.

По данным туроператоров, летний Дагестан - самое популярное туристическое направление Северного Кавказа, более половины всех туристов посещают республику в составе организованных групп. В 2023 году здесь побывали 1,7 млн туристов, в 2024 году спрос сохранился на прошлогоднем уровне.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

Муфтият республики сообщил о гибели девяти человек, двое из которых гражданские, еще семь человек - правоохранители, также по их данным пострадали еще 25 человек.

Позже стало известно о ранении еще одного сотрудника полиции в центре села Сергокалы при обстреле автомобиля неизвестными.

По данным МВД республики, один из погибших гражданских - священник церкви в Дербенте.

Известно о ликвидации четырех боевиков в Махачкале.

Следственным управлением Следственного комитета России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В республике объявлен режим контртеррористической операции, он действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.