Число жертв терактов в Дагестане выросло до девяти человек, 25 пострадали

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов, священнослужители и рядовые граждане стали жертвами терактов в воскресенье в Дагестане, число погибших выросло до 9, сообщает в своем телеграм-канале муфтият региона.

"Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек"

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.

Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.

Двое боевиков ликвидированы в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что еще двое террористов задержаны. Ведомством также подтверждена гибель шести сотрудников и ранения у еще 12 полицейских.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, в Дербент и Махачкалу направлены следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Прокуратурой республики ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.

В республике объявлен режим контртеррористической операции. В частности, правовой режим действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.