Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:41

Полицейский ранен в перестрелке в дагестанском селе Сергокалы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в центре села Сергокалы в Дагестане, сообщает пресс-служба главного управления МВД региона.

"На площади в центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Один ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная информация является предварительной.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

Муфтият республики сообщил о гибели девяти человек, двое из которых гражданские, еще семь человек - правоохранители, также по их данным пострадали еще 25 человек.

По данным МВД республики один из погибших гражданских - священник церкви в Дербенте. Также стало известно о ликвидации четырех боевиков в Махачкале.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В республике объявлен режим контртеррористической операции, он действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.

Дагестан Сергокалы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трое ликвидированных в Дагестане боевиков опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района

Полицейские ведут бой с боевиками на улице Магомедтаригова в Махачкале

МВД по Дагестану сообщило о ликвидации четырех боевиков в Махачкале

Число жертв терактов в Дагестане выросло до девяти человек, 25 пострадали

Нападение боевиков в Дагестане

МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви Махачкалы

Нападение боевиков в Дагестане

Пожарные прервали тушение синагоги в Дербенте, так как внутри могут быть террористы

Нападение боевиков в Дагестане

Боевиков заблокировали в одном из зданий в Дербенте

Боевиков заблокировали в одном из зданий в Дербенте
Нападение боевиков в Дагестане

МВД Дагестана подтвердило гибель священника в Дербенте

Что произошло за день: воскресенье, 23 июня

Нападение боевиков в Дагестане

Синагогу и церковь сожгли в Дербенте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });