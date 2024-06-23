Полицейский ранен в перестрелке в дагестанском селе Сергокалы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в центре села Сергокалы в Дагестане, сообщает пресс-служба главного управления МВД региона.

"На площади в центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Один ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная информация является предварительной.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

Муфтият республики сообщил о гибели девяти человек, двое из которых гражданские, еще семь человек - правоохранители, также по их данным пострадали еще 25 человек.

По данным МВД республики один из погибших гражданских - священник церкви в Дербенте. Также стало известно о ликвидации четырех боевиков в Махачкале.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В республике объявлен режим контртеррористической операции, он действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.