Пиротехники МЧС РФ ликвидировали в акватории Севастополя четыре суббоеприпаса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса, обнаруженные на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе, сообщили в ведомстве в субботу.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Они обнаружены на глубине до пяти метров. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа "Учкуевка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС.

Водолазы продолжают работы по поиску и уничтожению суббоеприпасов и других взрывоопасных предметов, добавили в министерстве.

23 июня в результате атаки ВСУ с применением американских ракет на Севастополь, погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы.