В результате украинского обстрела Курской области пострадали три мирных жителя

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алекcей Смирнов сообщил в субботу о троих пострадавших в результате атаки ВСУ на село Гуево Суджанского района.

"Контузию получили два местных жителя (...) Также в результате атаки украинского коптера ранение по дороге в Суджу получил водитель автомобиля - житель Кореневского района", - написал он в своем телеграм-канале.

Смирнов добавил, что после обстрела в населенном пункте повреждены семь домовладений, три автомобиля, перебиты линия электоропередачи и газопровод.