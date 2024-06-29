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В результате украинского обстрела Курской области пострадали три мирных жителя

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алекcей Смирнов сообщил в субботу о троих пострадавших в результате атаки ВСУ на село Гуево Суджанского района.

"Контузию получили два местных жителя (...) Также в результате атаки украинского коптера ранение по дороге в Суджу получил водитель автомобиля - житель Кореневского района", - написал он в своем телеграм-канале.

Смирнов добавил, что после обстрела в населенном пункте повреждены семь домовладений, три автомобиля, перебиты линия электоропередачи и газопровод.

Курская область Алекcей Смирнов
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