Один человек пострадал в результате обстрела села в Белгородской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В результате атак ВСУ на Шебекинский городской округ ранения получил мужчина, , сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу вечером.

В селе различные повреждения получили пять частных домовладений, один социальный объект и линия электропередачи, написал Гладков в своем телеграм-канале.

"На автодороге между селами Муром и Архангельское беспилотник атаковал легковой автомобиль", - сообщил также глава региона.