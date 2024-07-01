В Севастополе ввели сигнал предупреждения об атаке баллистическими ракетами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе ввели новый сигнал предупреждения об угрозе атаки баллистическими ракетами, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе появился новый сигнал оповещения: "Баллистика!" (...). Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи", - написал он.

Предупреждения о воздушной тревоге в городе также сохраняются, а новый сигнал необходим для более оперативного реагирования людей на угрозу.

"Разница (между сигналами - ИФ) - в количестве времени, которое есть у всех жителей города, чтобы отреагировать и занять безопасные места", - написал Развожаев.

По его словам, ракеты типа Storm Shadow запускают с авиационных носителей, поэтому у граждан имеется 20-30 минут на реакцию и поиск укрытия, тогда как при угрозе удара баллистическими ракетами остается всего 1-2 минуты, чтобы найти безопасное место.

Решение о введении сигнала "Баллистика!" было принято на чрезвычайном заседании Заксобрания Севастополя 27 июня.

В результате ракетной атаки на Севастополь 23 июня погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы. На лечение в клиники Москвы эвакуированы 22 человека - 10 взрослых и 12 детей.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября 2023 года после ракетного удара по штабу Черноморского флота