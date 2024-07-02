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Что произошло за день: вторник, 2 июля

Решение суда в отношении супругов Невзоровых, планы по запуску первого модуля для Российской орбитальной станции, погибшие из-за непогоды в Петербурге

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд признал Александра Невзорова (внесен в РФ в список иноагентов) и его супругу Лидию участниками экстремистского объединения и запретил его деятельность в России. Судебное решение предполагает обращение в доход государства трех земельных участков, здания на участке, жилого дома, автомобиля и 25% долей уставного капитала ООО "Питер-Технопроект-Новые ресурсы".

- Запуск первого модуля для Российской орбитальной станции запланирован на IV квартал 2027 года с помощью модернизированной тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М". Грузовая миссия на ракете "Союз 2.1б" к станции намечена на январь 2028 года.

- Законопроекты о запрете пропаганды наркотиков не будут распространяться на литературу, опубликованную до 1 августа 1990 года. Согласно одному из законопроектов, распространение информации о наркотиках в произведениях искусства и литературы не будет считаться пропагандой, если они имеют соответствующую маркировку.

- Два человека погибли во время шторма в Петербурге в понедельник, еще один человек стал жертвой непогоды в Ленинградской области.

- Забастовка авиадиспетчеров в аэропорту Антальи продолжится с 3 по 15 июля. Ожидаются новые задержки рейсов. Российские туристы в конце июня уже столкнулись с проблемами: некоторые рейсы не могли вылететь в Турцию или вернуться в Россию более суток.

- Роналду заявил, что на следующих чемпионатах Европы по футболу он играть не будет.

- Андрей Рублев потерпел поражение от Франсиско Комесана в первом круге Уимблдонского турнира.

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Суд признал супругов Невзоровых участниками экстремистского объединения

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