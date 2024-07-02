Суд признал супругов Невзоровых участниками экстремистского объединения

Их имущество обращено в доход государства

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга признал Александра Невзорова (внесен в РФ в список иноагентов) и его супругу Лидию участниками экстремистского объединения и запретил его деятельность в России, сообщила во вторник руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Суд сказал следующее: запретить деятельность объединения, членами которого являются Невзоровы, в связи с осуществлением экстремистской деятельности; обратить в доход государства три земельных участка, здание на участке, жилой дом, автомобиль и 25% долей уставного капитала ООО "Питер-Технопроект-Новые ресурсы", - написала Лебедева в телеграм-канале.

Она уточнила, что решение подлежит немедленному исполнению.

С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура. Требования об изъятии касались, в том числе недвижимости в поселке Лисий Нос.

"Установлено, что супруги Александр (признан иностранным агентом) и Лидия Невзоровы с марта 2022 года по настоящее время независимо от региона и страны проживания распространяют экстремистскую идеологию неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, размещая на персональных страницах в интернете недостоверные сведения о проведении специальной военной операции", - пояснила в свою очередь пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Басманный суд Москвы в 2023 году заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российских военных.

Он был признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК).