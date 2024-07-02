Запуск первого модуля Российской орбитальной станции намечен на IV кв. 2027 г.

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Запуск первого научно-энергетического модуля (НЭМ) для Российской орбитальной станции (РОС) запланирован на IV квартал 2027 года с помощью модернизированной тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М", говорится в материалах "Роскосмоса".

Согласно графику строительства РОС, опубликованному в видеоролике госкорпорации, в IV квартале 2028 года планируется осуществить первый пилотируемый полет к РОС. Грузовая миссия на ракете "Союз 2.1б" к станции намечена на январь 2028 года.

Ранее во вторник "Роскосмос" сообщил о подписании контрактов на создание РОС, гендиректор госкорпорации Юрий Борисов утвердил генеральный график ее строительства.

Он отметил, что России нельзя допустить перерыва в пилотируемой космической программе, учитывая состояние Международной космической станции.

"Также сегодня были подписаны государственные контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный", - сказали в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, развертывание станции планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Также, на первом этапе до 2030 года в космос отправятся узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. Второй этап предусматривает стыковку еще двух целевых модулей в период с 2031 по 2033 годы.

В "Роскосмосе" сообщили, что "общий запланированный объем финансирования проекта - 608,9 млрд рублей".

17 апреля Борисов заявил, что первый пуск модернизированной тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М" с кораблем в беспилотном варианте состоится в 2027 году, он будет осуществлен с космодрома Восточный.

15 апреля глава госкорпорации сообщил, что перспективный транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) "Орел" находится на завершающей стадии строительства. По его словам, на данном корабле будут доставлять экипажи на РОС. Выводить корабль на орбиту будет ракета тяжёлого класса "Ангара-А5М" с космодрома Восточный.