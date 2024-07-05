Поиск

Россия намерена в 2024 году увеличить выпуск шин на 5%, до 48 млн штук

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские предприятия в 2024 году нарастят выпуск шин на 5%, сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова. Пресс-релиз опубликован после рабочей поездки Мантурова в Калужскую область.

"После ухода иностранных Michelin, Bridgestone и Continental основные шинные предприятия перешли под контроль российских инвесторов и продолжили выпуск продукции, обеспечивая стабильные поставки на внутренний рынок и на экспорт (до 50% по рынку). В этом году в российской шинной отрасли прогнозируется рост производства на 5% по сравнению с прошлым годом", - сказано в сообщении.

В 2023 году было произведено 45,6 млн шин. Таким образом, прогнозируемый объем производства в 2024 году - около 47,9 млн шин.

Отмечается, что годовая мощность российских производств составляют около 70 млн шин, "что практически полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка в сегменте легковых и грузовых шин".

Россия насчитывает 18 площадок по производству шин различного класса. Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года объем рынка составил порядка 76 млн шин.

Bridgestone Continental Michelin Калужская область Денис Мантурова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 5 июля

Главой "Росгеологии" назначен Сергей Радьков

Доля расходов на потребление в ВВП России в I квартале снизилась на 2,7 п.п., до 73%

Военная операция на Украине

В ЛНР в результате обстрела Первомайска пострадали семь человек

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья

Путин считает, что на Украине нужно не перемирие, а окончательное завершение конфликта

Путин считает, что на Украине нужно не перемирие, а окончательное завершение конфликта

Орбан рассказал Путину "о своих недавних встречах в Киеве"

Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду

Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });