Россия намерена в 2024 году увеличить выпуск шин на 5%, до 48 млн штук

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские предприятия в 2024 году нарастят выпуск шин на 5%, сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова. Пресс-релиз опубликован после рабочей поездки Мантурова в Калужскую область.

"После ухода иностранных Michelin, Bridgestone и Continental основные шинные предприятия перешли под контроль российских инвесторов и продолжили выпуск продукции, обеспечивая стабильные поставки на внутренний рынок и на экспорт (до 50% по рынку). В этом году в российской шинной отрасли прогнозируется рост производства на 5% по сравнению с прошлым годом", - сказано в сообщении.

В 2023 году было произведено 45,6 млн шин. Таким образом, прогнозируемый объем производства в 2024 году - около 47,9 млн шин.

Отмечается, что годовая мощность российских производств составляют около 70 млн шин, "что практически полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка в сегменте легковых и грузовых шин".

Россия насчитывает 18 площадок по производству шин различного класса. Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года объем рынка составил порядка 76 млн шин.