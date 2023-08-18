Калужский экс-завод Continental включен в структуру холдинга "Кордиант"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Завод "Континентал Калуга" (Калуга) с 17 августа сменил название на ООО "Кордиант Калуга" и вошел в одноименный холдинг: АО "Кордиант" получило 100% уставного капитала завода, сообщается в ЕГРЮЛ.

Группа S8 Capital Армена Саркисяна в мае 2023 года приобрела российские шинные активы германской Continental и российского производителя шин Cordiant с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. До сделки АО "Кордиант" принадлежало топ-менеджменту.

АО "Кордиант" производит сотни типоразмеров и моделей легковых и грузовых шин, ежегодно выпуская 8 млн шин.

Завод "Континентал Калуга" был введен в эксплуатацию в 2013 году в индустриальном парке "Росва" в Калуге. Объем инвестиций в проект составил 240 млн евро. Завод производит шины размером от 13 до 21 дюйма.

Мощность бывшего завода Continental - 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн штук. Мощность заводов "Кордиант" - 9,7 млн шин (легковые, легкие грузовые, грузовые). В S8 Capital мощности Cordiant оценили в около 9 млн шин. Вместе с бывшей площадкой Continental S8 в итоге сконцентрирует мощности в почти 14 млн шин в год.