Более 70 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за аварии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Специалисты "Дагэнерго" восстанавливают электроснабжение в Хасавюрте и ряде сел Хасавюртовского района Дагестана, прерванное из-за аварии, сообщает пресс-служба города.

"В зону отключения попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрт и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, поступившей от ПАО "Россети Северный Кавказ", произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА.

"Трансформатор вышел из строя, параллельно отключились силовые трансформаторы № 16 и 25 МВА. Силами подразделений "Дагэнерго" предпринимаются попытки включить трансформаторы 16 и 25 МВА", - сообщили в компании.