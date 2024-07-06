Поиск

Электроснабжение Хасавюрта восстановлено

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" восстановили электроснабжение потребителей Хасавюрта по резервным схемам после технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Ярыксу", сообщается в официальном телеграм-канале филиала.

"Специалисты филиала "Дагэнерго" оперативно восстановили электроснабжение потребителей Хасавюрта по резервным схемам после технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Ярыксу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты "Дагэнерго" продолжают работы для восстановления электроснабжения части потребителей Хасавюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана.

Также организуется транспортировка трансформатора мощностью 25 МВА из Махачкалы в Хасавюрт для замены поврежденного и возобновления нормальной схемы подачи электроэнергии потребителям.

Ранее сообщалось, что более 70 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за аварии в Хасавюрте и Хасавюртовского района Дагестана из-за аварии.

По предварительной информации, поступившей от ПАО "Россети Северный Кавказ", произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА.

ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Дагестан Хасавюрт Россети
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ярославской области восстановили энергоснабжение после урагана

В Ярославской области восстановили энергоснабжение после урагана

Власти восстановят здание канализационной станции после ЧП в Волгограде

Власти восстановят здание канализационной станции после ЧП в Волгограде

Что произошло за день: суббота, 6 июля

Три человека могут находиться под завалами канализационной станции в Волгограде

Два человека погибли при обрушении канализационной станции в Волгограде

В Бурятии произошло массовое отравление людей готовой едой

"Аэрофлот" отменит 7 рейсов из Москвы в воскресенье

"Аэрофлот" отменит 7 рейсов из Москвы в воскресенье

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана снова задержан

"Аэрофлот" перенес часть рейсов из Москвы в субботу из-за погодных условий

В России утвердили правила организации сопровождаемого проживания инвалидов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });