Электроснабжение Хасавюрта восстановлено

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" восстановили электроснабжение потребителей Хасавюрта по резервным схемам после технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Ярыксу", сообщается в официальном телеграм-канале филиала.

"Специалисты филиала "Дагэнерго" оперативно восстановили электроснабжение потребителей Хасавюрта по резервным схемам после технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Ярыксу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты "Дагэнерго" продолжают работы для восстановления электроснабжения части потребителей Хасавюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана.

Также организуется транспортировка трансформатора мощностью 25 МВА из Махачкалы в Хасавюрт для замены поврежденного и возобновления нормальной схемы подачи электроэнергии потребителям.

Ранее сообщалось, что более 70 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за аварии в Хасавюрте и Хасавюртовского района Дагестана из-за аварии.

По предварительной информации, поступившей от ПАО "Россети Северный Кавказ", произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА.

ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа.