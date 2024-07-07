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Явка во втором туре парламентских выборов во Франции приблизилась к 60%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Проходящий в воскресенье во Франции второй тур парламентских выборов отмечен высокой явкой, сообщают французские СМИ.

По данным, которые передает BFMTV со ссылкой на МВД, на 17:00 по местному времени (18:00 по Москве) проголосовали 59,71% избирателей.

В первом туре выборов 30 июня на тот же час было зарегистрировано 59,39% голосовавших.

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Подобной активности электората не наблюдалось с 1981 года, когда на участки для голосования к 17:00 пришли 61,4% избирателей.

Телеканал сообщил, что, по прогнозу исследовательского и консалтингового центра Elabe по явке на 20:00 (21:00 по Москве), окончательный результат составит 67,1% избирателей. Это, по его информации, несколько выше, чем явка в первом туре, когда зарегистрировали 66,70%.

В таком случае это будет рекорд со времени парламентских выборов 1997 года.

Первые результаты выборов в нижнюю палату парламента Франции - Национальное собрание - ожидаются после 20:00 по местному времени (21:00 по московскому).

В ходе первого тура французы избрали 76 из 577 парламентариев, 37 из них - это члены партии "Национальное объединение" или ее союзников.

Для абсолютного большинства необходимо 289 мест.

Основная борьба разворачивается между националистической партией "Национальное объединение" Жордана Барделлы, блоком партий левого толка под названием "Новый народный фронт" и пропрезидентской коалицией "Вместе".

Досрочные выборы во Франции проводятся после того, как 9 июня партия президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" проиграла "Национальному объединению" на выборах в Европарламент. В тот же день французский лидер объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные парламентские выборы.

Франция
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