Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу после ареста

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - После десяти суток административного ареста из СИЗО вышли сыновья задержанного экс-главы Сергокалинского района и братья одного из ликвидированных в Дагестане боевиков, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев.

"Все сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту, уже освобождены", - написал Хадулаев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что 26 июня шестеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были арестованы на десять суток по статье "мелкое хулиганство". Двумя днями ранее по той же статье был арестован и Омаров. 5 июля он был освобожден из-под стражи после отбывания административного наказания.

6 июля стало известно, что его вновь задержали. По данным правоохранительных органов, он подозревается в совершении преступления по ст. 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По предварительным данным, один из сыновей Омарова был среди боевиков, совершивших 23 июня теракт в Дагестане.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе полицейские и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).