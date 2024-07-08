СКР сообщил об аресте некоторых из причастных к теракту в Дагестане в конце июня

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о нападении на храм и синагогу в Дагестане в конце июня проверяет ряд лиц на причастность к этому преступлению, есть задержанные, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

"Непосредственно после совершенных преступлений был задержан ряд подозреваемых, которым предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и они заключены судом под стражу",- сообщили в Следственном комитете в понедельник.

Там добавили, что на причастность к терактам проверяются и другие лица, "в том числе те, которые привлекли внимание общественности в связи с данным происшествием".

В СК заявили, что "будет проведено всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности".

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ

26 июня шестеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были арестованы на десять суток по статье "мелкое хулиганство". Двумя днями ранее по той же статье был арестован и Омаров. 5 июля он был освобожден из-под стражи после отбывания административного наказания.

6 июля стало известно, что его вновь задержали. По данным правоохранительных органов, он подозревается в совершении преступления по статье 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По предварительным данным, один из сыновей Омарова был среди боевиков, совершивших 23 июня теракт в Дагестане.