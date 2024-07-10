Минтруд РФ в ближайшее время урегулирует вопросы соцстрахования самозанятых

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ скоро закончит работу над социальным страхованием самозанятых работников, ведомство также планирует решить вопрос с контролем рабочего времени у этой группы работников, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"У нас есть определенные вопросы внутри межведомственного согласования на уровне правительства, но, думаю, мы в ближайшее время вопросы по социальному страхованию урегулируем", - сказал Котяков на расширенном совещании "Единой России" по теме совершенствования трудового законодательства.

Министр пояснил, что это позволит повысить социальные гарантии для этого вида занятости.

Он отметил, что остаются вопросы, связанные, в том числе, с контролем рабочего времени у самозанятых и ограничением доступа к определенным видам работ.