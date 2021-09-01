Двое из троих пострадавших на Оренбургском ГПЗ умерли в больнице

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Оренбурге умерли двое из троих рабочих, которые получили ожоги при пожаре 25 августа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Как уточнили "Интерфаксу" в областном управлении СК, они умерли 30 и 31 августа в больнице, третий пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее источник "Интерфакс" говорил, что один из пострадавших получил тяжелые ожоги, а остальные двое - незначительные травмы.

В СК отмечали, что пострадали сотрудники организации-подрядчика.

По факту расследуется уголовное дело по ч.1 ст.216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), и "в связи с гибелью двух пострадавших будет дана соответствующая процессуальная оценка ответственных лиц", добавили в СК.

Возгорание на ГПЗ произошло во время плановых работ на установке стабилизации углеводородного конденсата.

В пресс-службе ООО "Газпром переработка" уточняли, что работы проводило ООО "Строймонтажремонт". Его сотрудники работали в отключенной емкости с использованием ручного электроинструмента и получили ожоги разной степени тяжести.

Оренбургский газоперерабатывающий завод - крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта. Завод входит в состав Оренбургского газохимического комплекса, включающего в себя добывающие, газотранспортные и перерабатывающие мощности предприятий группы "Газпром", работающих в Оренбургской области.