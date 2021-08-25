Источник узнал о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Оренбурге

Оренбургский ГПЗ входит в ООО "Газпром переработка" и единственный в России выпускает природный одорант

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Один из троих пострадавших при возгорании на газоперерабатывающем предприятии в Оренбурге получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии, еще двое получили незначительные травмы, сообщил информированный источник "Интерфакса".

В ООО "Газпром переработка" "Интерфаксу" подтвердили, что инцидент произошел на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Других подробностей компания пока не сообщила.

Ранее о пожаре и пострадавших в Оренбурге сообщили в СК. Там уточнили, что в среду незадолго до полудня во время плановых работ на установке стабилизации углеводородного конденсата случилось возгорание и пострадали сотрудники компании подрядчика.

Оренбургский ГПЗ входит в перерабатывающий сегмент ООО "Газпром переработка".

Оренбургский газоперерабатывающий завод - крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта. Завод входит в состав Оренбургского газохимического комплекса, включающего в себя добывающие, газотранспортные и перерабатывающие мощности предприятий группы "Газпром", работающих в Оренбургской области.