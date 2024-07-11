Песков заявил, что саммит НАТО подтвердил конфронтационную суть альянса

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с саммитом НАТО заявил, что Североатлантический альянс подтвердил свою конфронтационную суть.

"Североатлантический альянс еще раз весьма выпукло подтвердил свою суть, это альянс, созданный в эпоху конфронтации и с целью поддерживания конфронтации", - заявил он на брифинге.

Декларацию саммита он назвал серьезной угрозой для безопасности России.

"Если чуть-чуть упростить формулировки, решение НАТО, что Украина обязательно станет со временем членом этого альянса, то очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей - это подавление России, нанесения России стратегического поражения", - сказал он.

"Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения и состоявшиеся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации, который принят. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных скоординированных эффективных ответных мер для сдерживания НАТО, для контрсдерживания НАТО", - добавил Песков.