Глава МИД Венгрии назвал стратегию ЕС и НАТО по Украине бесперспективной

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал действия и политику Евросоюза и НАТО в украинском конфликте безрезультатными.

В интервью CNN он высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине и заявил: "Стратегия, которую выбрали ЕС и НАТО, в последние 2,5 года не дала никаких результатов, и ситуация только ухудшается".

Дипломат подчеркнул, что "конфликт не может быть урегулирован на поле боя".

По его словам, "надо принимать в расчет то огромное количество оружия, которое было поставлено Украине за последние 2,5 года, и сколько граждане Америки за это заплатили".

"Однако ситуация не меняется. Россия продолжает там оставаться, она идет вперед, а украинцы не добиваются успеха на поле боя", - сказал Сийярто.

Он отметил, что никто не может ответить на вопрос о том, сколько оружия еще нужно, чтобы Украина изменила положение. Поэтому "для достижения справедливого и устойчивого мира в регионе" Венгрия предлагает сесть за стол переговоров.

В ответ на соответствующий вопрос ведущего Сийярто признался, что Будапешт хотел бы победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

Он сказал, что при президенте Трампе венгерско-американские "отношения были самыми лучшими", а "при демократической администрации наши отношения трагичны с точки зрения политических перспектив".