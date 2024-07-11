Поиск

Глава МИД Венгрии назвал стратегию ЕС и НАТО по Украине бесперспективной

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал действия и политику Евросоюза и НАТО в украинском конфликте безрезультатными.

В интервью CNN он высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине и заявил: "Стратегия, которую выбрали ЕС и НАТО, в последние 2,5 года не дала никаких результатов, и ситуация только ухудшается".

Дипломат подчеркнул, что "конфликт не может быть урегулирован на поле боя".

По его словам, "надо принимать в расчет то огромное количество оружия, которое было поставлено Украине за последние 2,5 года, и сколько граждане Америки за это заплатили".

"Однако ситуация не меняется. Россия продолжает там оставаться, она идет вперед, а украинцы не добиваются успеха на поле боя", - сказал Сийярто.

Он отметил, что никто не может ответить на вопрос о том, сколько оружия еще нужно, чтобы Украина изменила положение. Поэтому "для достижения справедливого и устойчивого мира в регионе" Венгрия предлагает сесть за стол переговоров.

В ответ на соответствующий вопрос ведущего Сийярто признался, что Будапешт хотел бы победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

Он сказал, что при президенте Трампе венгерско-американские "отношения были самыми лучшими", а "при демократической администрации наши отношения трагичны с точки зрения политических перспектив".

Будапешт Венгрия Украина Петер Сийярто Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Столтенберг не сомневается, что США при любом президенте будут союзником по НАТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });