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Участники саммита НАТО заявили, что пригласят Украину в альянс, когда настанет подходящее время

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Участники саммита НАТО подтвердили, что пригласят Украину в альянс, когда настанет подходящее время, считают этот процесс необратимым, говорится в заявлении глав стран альянса, опубликованном в среду.

"Мы подтверждаем, что будем в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда все союзники согласятся на это и все условия будут выполнены", - говорится в заявлении.

Отмечается, что НАТО продолжит поддерживать "ее необратимый путь к полной евроатлантической интеграции, включающей в себя членство в НАТО".

НАТО Украина
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