Туроператоры назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе

В 2023 году отказ получил каждый десятый заявитель из России

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россиянам чаще всего отказывают в оформлении шенгенских виз из-за подачи неверных сведений о планируемой поездке, а также о своей работе или контактных данных, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В 2023 году каждому десятому российскому заявителю было отказано в получении шенгенской визы. По информации туроператоров, чаще всего причиной отказа становятся ошибки при оформлении документов. В первую очередь, это недостоверная информация по планируемой поездке, которую предоставляет заявитель. Например, человек прикладывает неподтвержденные бронирования отелей, брони авиабилетов с истекшим сроком действия. Отказать в шенгенской визе могут также из-за ложных сведений в анкете, в том числе, некорректного номера телефона или адреса электронной почты для связи с заявителем", - говорится в сообщении.

Консульства нередко обзванивают заявителей, и, если человек не ответил на этот звонок, есть риски, что визовый офицер сочтет указанный в анкете номер телефона недостоверным, добавили в АТОР.

"Также среди потенциальных причин для отказа - недостоверная информация с места работы, включая отсутствие корректного телефона работодателя в соответствующей справке, недостаточные финансовые гарантии. Фингарантии обязательно должны быть представлены на фирменных бланках организации с указанием адреса, телефона, email, даже если это выписка из банка. Если эти требования не выполнить, сотрудник визового центра при приеме документов может поставить пометку "не хватает данных", - сообщает ассоциация.

Влияет на решение о выдаче шенгена и визовая история: если заявитель ранее некорректно использовал шенген, например, вообще не посещал страну, которая выдала визу, то при следующем обращении ему могут отказать. Причиной отказа могут стать также неоплаченные штрафы за правонарушения на территории ЕС.

Чаще всего россиянам сейчас выдают шенгенские визы Франция, Италия и Испания, напомнили в АТОР. В зависимости от страны оформление шенгена в Москве может занять от 3 до 5 недель с момента сдачи биометрии.