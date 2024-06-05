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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

Липецкие аграрии потеряли более 60% потенциального урожая из-за заморозков

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Аграрии Липецкой области потеряли больше 60% потенциального урожая из-за майских заморозков, сообщил глава региона Игорь Артамонов на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства.

"Есть четкое понимание, что наши аграрии потеряли более 60% потенциального урожая. Большое спасибо министру сельского хозяйства Оксане Лут за то, что она инициировала введение режима ЧС федерального уровня. Это поможет нашим аграриям оперативнее отработать все возникающие вопросы со страховками. Находимся на постоянной связи с Минсельхозом", - написал глава региона в Telegram после совещания у президента.

Он уточнил, что в регионе сельхозкультуры погибли на площади 44 тысячи гектаров, из которых 3,1 тысячи - многолетние плодовые и ягодные насаждения. Аграрии оперативно пересеяли погибшие сельхозкультуры, используя страховой фонд семян.

Артамонов предложил главе государства рассмотреть возможность оказания дополнительных мер господдержки пострадавшим производителям плодово-ягодной продукции.

"Это позволит сохранить наши хозяйства и не потерять набранные темпы развития", - отметил губернатор.

Минсельхоз Игорь Артамонов Липецкая область Оксана Лут
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