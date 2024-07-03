В сельхозорганизациях России к 1 июня доля погибших озимых зерновых выросла до 4,8%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В российских сельхозорганизациях к 1 июня 2024 года доля погибших посевов озимых зерновых культур увеличилась до 4,8% против 3,7% годом ранее, сообщил Росстат.

К 1 июня озимые в сельхозорганизациях погибли на 350,9 тыс. га, что составляет 5,2% площади их сева. В том числе зерновые и зернобобовые культуры погибли на 313,2 тыс. га (4,8% площади сева).

Под урожай 2023 года площадь погибших озимых, посеянных на зерно, составляла 250,1 тыс. га (3,7%).

С учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых культур на 1 июня в сельхозорганизациях, по расчетам, составила 26,2 млн га, что на 6,9% меньше, чем к этому времени в 2023 году.

Как сообщалось, в мае этого года в ряде регионов посевы погибли от аномальных возвратных заморозков.