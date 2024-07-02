Заморозки повредили около 100 га виноградной лозы в Ростовской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Заморозки, зафиксированные в мае 2024 года на юге России, повредили около 100 га виноградной лозы в Ростовской области, сообщили во вторник "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Из-за весенних заморозков в Ростовской области частично пострадали виноградные насаждения в таких районах, как Мартыновский, Усть-Донецкий, Багаевский, Неклиновский, Каменский", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в настоящее время в регионе проводится закладка виноградных насаждений. "По планам, закладка виноградников будет не меньше показателя прошлого года", - добавил он.

Ранее стало известно, что Ростовская область в 2023 году увеличила площади закладки виноградников на 20% по сравнению с 2022 годом, до 56 га. Регион к 2030 году рассчитывает увеличить площадь виноградников до 3 тыс. га, такие показатели определены в пока не принятой стратегии развития виноградарства и виноделия в области.

Также сообщалось, что Ростовская область в текущем году зафиксировала повреждение или гибель около 858,3 тыс. га посевов ранних зерновых и зернобобовых из-за заморозков.