Поиск
ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 17:58

В Крыму началась проверка информации о заражении детей ротавирусом

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России проверит данные о массовом заболевании детей в лагере в Евпатории (республика Крым), сообщили представители ведомства в воскресенье.

В СКР ссылаются на информацию СМИ о том, что не менее 19 детей в лагере в Евпатории почувствовали недомогание и обратились за медпомощью. По предварительным данным, причиной ухудшения самочувствия стал ротавирус.

"Детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка", - сказано в телеграм-канале СКР.

Также отмечается, что председатель комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе доследственной проверки у руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева.

Евпатория Крым СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Площадь лесного пожара под Новороссийском составила 42 га

Под Воронежем из-за схода грузовых вагонов задержаны 18 пассажирских поездов

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

Почти 2 тыс. человек семи поселков Ставрополья на время отключены от водоснабжения

Лесной пожар под Новороссийском распространился на площади до 26 га

Режим ЧС введен в Новороссийске из-за возникновения пожаров

Площадь пожара под Новороссийском выросла до 20 га

Порядка 500 человек эвакуировали из-за пожара под Новороссийском

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайное в ДНР

Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 3 га

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });