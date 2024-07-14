В Крыму началась проверка информации о заражении детей ротавирусом

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России проверит данные о массовом заболевании детей в лагере в Евпатории (республика Крым), сообщили представители ведомства в воскресенье.

В СКР ссылаются на информацию СМИ о том, что не менее 19 детей в лагере в Евпатории почувствовали недомогание и обратились за медпомощью. По предварительным данным, причиной ухудшения самочувствия стал ротавирус.

"Детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка", - сказано в телеграм-канале СКР.

Также отмечается, что председатель комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе доследственной проверки у руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева.