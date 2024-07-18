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Генконсул Великобритании пришел на суд по делу Гершковича в Екатеринбурге

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Второе заседание по делу обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича началось в Свердловском областном суде, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Идет судебное следствие", - сказала пресс-секретарь суда. Она уточнила, что процедура судебного следствия включает, в частности, допрос свидетелей.

Итогов заседания, помимо журналистов, ожидает генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча.

О задержании Гершковича, гражданина США, 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Журналисту было предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ).

По версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

В ФСБ заявляли, что Гершкович был задержан "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что журналиста "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину и настаивает на том, что его деятельность была журналистской.

Процесс по делу стартовал 26 июня в Свердловском облсуде. Следующее заседание было назначено на 13 августа, но потом его перенесли на 18 июля по ходатайству адвоката.

Екатеринбург ФСБ Эван Гершкович The Wall Street Journal
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