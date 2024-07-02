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Защита журналиста WSJ Гершковича обжаловала продление его ареста до 13 декабря

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Адвокат журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, подал апелляцию на решение суда о продлении ареста его подзащитному до 13 декабря, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

"Жалоба будет рассмотрена Вторым апелляционным судом общей юрисдикции", - говорится в сообщении.

Процесс по делу Гершковича начался в Свердловском облсуде 26 июня. Суд рассматривает дело в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 13 августа.

Также 26 июня суд продлил арест журналисту до 13 декабря.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, в тот же день, 26 июня, журналисту продлили арест до 13 декабря.

Гершкович - гражданин США 1991 года рождения, работает в WSJ. ФСБ сообщила о задержании журналиста на Урале 29 марта 2023 года.

По версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

В ФСБ заявляли, что Гершкович был задержан "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что журналиста "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Гершкович настаивает, что его деятельность была журналистской.

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