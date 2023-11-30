ЦБ и Росфинмониторинг предотвратили вывод в теневой сектор около 320 млрд руб.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг совместно с Центробанком не допустил в текущем году вывод в теневой сектор около 320 млрд рублей, сообщил директор службы Юрий Чиханчин.

"В 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на российские банки, и часть клиентов перешла в банки мелкие, небольшие, региональные банки. Здесь была проведена очень большая работа совместно с Центральным банком, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90% законопослушны", - сказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, с 10% Росфинмониторинг продолжает работать.

"И вот этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм "Знай своего клиента", - сказал Чиханчин.

Он сообщил, что в текущем году ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей, возбуждено около 1,5 тыс уголовных дел совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом. В бюджет удалось взыскать 11 млрд рублей.

"Ведётся работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках - это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды. И здесь две особенности. Первая особенность - это то, что практически все они находятся в интернет-пространстве, очень тяжело выявлять их, но работу ведём. И второе - это вовлечение сейчас большого количества так называемых дропов, которые добровольно передают свои установочные данные для проведения теневых схем за какое-то небольшое вознаграждение", - сказал директор Росфинмониторинга.

Он сообщил, что совместно с правоохранительными органами удалось пресечь работу 14 финансовых пирамид, в отношении организаторов и участников этих сделок возбуждено 380 уголовных дел, наложен арест на 2 млрд рублей.