Большинство мошеннических звонков москвичам поступало из-за рубежа

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Основная часть мошеннических звонков жителям столицы поступает из-за рубежа, мошенники умело используют методы социальной инженерии, сообщил в воскресенье прокурор Москвы Денис Попов.

"Сейчас большая часть (мошеннических - ИФ) звонков фиксируется с территории сопредельных государств, а здесь уже так называемые "бегунки" или "дропы" собирают деньги у обманутых граждан", - сказал он в интервью "Российской газете".

Прокурор города отметил, что мошенники умело используют методы социальной инженерии, с первых слов вводят человека в заторможенное либо тревожное состояние, а затем совершают хищения: начиная от сбережений и заканчивая квартирами.

Попов сообщил, что с начала пандемии коронавируса в 2020 году по настоящий момент 40% и всех зарегистрированных преступлений в Москве совершены с использованием IT-технологий.

С 2020 года столичным полицейским удалось пресечь деятельность 20 преступных групп, специализировавшихся на совершении дистанционных хищений, задержаны 83 их участника, сообщил прокурор Москвы.