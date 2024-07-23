YouTube заблокировал канал "Мосбиржи"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, заблокировал канал "Московской биржи".

"Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube", - сказано на странице "Мосбиржи" в YouTube.

Биржа использовала аккаунт для трансляций своих публичных мероприятий.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

OFAC также выдал лицензию на сворачивание до 13 августа операций с "Мосбиржей", НРД и НКЦ.